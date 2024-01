Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland hat nach fünf Rückgängen in Folge im Dezember infolge eines Basiseffekts einen Rückprall hinnehmen müssen, so die Analysten der Nord LB.Sowohl beim nationalen Verbraucherpreisindex (3,7% Y/Y), als auch beim HVPI (3,8% Y/Y) sei die Messung wie allgemein erwartet höher ausgefallen. Entlastungen der privaten Haushalte durch den Bund hätten im Vorjahresmonat mit Blick auf den aktuellen Rand für einen ungünstigen Effekt in der Zeitreihe gesorgt. Eine gute Nachricht sei, dass sich die Kernrate weiter spürbar reduziert habe (3,5% Y/Y). Auch wenn der Rückprall bei den Verbraucherpreisen im Dezember eher statistischer Natur sei, sollte nicht zu früh eine Entwarnung bei der Inflationsbekämpfung ausgerufen werden. ...

