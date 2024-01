© Foto: Adobe Stock / kegfire



Für sein Fertigungswerk in Indien hat First Solar einen Vertrag zur Belieferung von Elektrizität aus Solarenergie abgeschlossen. Clever: Die Solarzellen hierfür kommen von First Solar selbst!So geht cleveres Management! Für den Betrieb einer Fabrik zur Herstellung von Solarzellen braucht US-Hersteller First Solar jede Menge Energie. Die kauft sich das Unternehmen von einem Solarparkbetreiber ein, der auf die Zellen von First Solar setzt. Erfolgreicher Vertragsabschluss Wie das Unternehmen heute bekannt gab, hat man einen über 15 Jahre laufenden Vertrag mit Cleantech Solar, einem vorwiegend in Indien und Südostasien operierenden Energieunternehmen, unterzeichnet. Der Vertrag sieht die …