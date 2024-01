Sangerhausen - Der Landrat des Kreises Mansfeld-Südharz, André Schröder (CDU), fordert angesichts der angespannten Hochwasserlage ausreichende Unterstützung durch den Bund. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bei seinem Besuch in der Region angekündigt, niemand werde "allein gelassen".



Dazu sagte Schröder am Donnerstagabend in der Sendung "RTL Direkt": "Wir sind eine betroffene Region und wir werden den Kanzler bei dieser Aussage auch beim Wort nehmen." Schröder weiter: "Natürlich sind auch die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk als Bundesbehörden gefragt, und danach gilt es, den Schaden zu beseitigen. Und dafür brauchen wir auch finanzielle Hilfe." Die Situation im Harzvorland sei weiter angespannt, so Schröder.



"Die eigentliche Herausforderung in Mansfeld-Südharz ist tatsächlich, dass die Talsperre, die wir haben, voll gestaut ist und auch in den nächsten Tagen, selbst wenn das Wetter sich verbessert, große Wassermengen abgeben muss. Und das ist die eigentliche Herausforderung: das Durchhaltevermögen zu entwickeln, dies jetzt durchzustehen."