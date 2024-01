DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Musk:



"Nun hebt Musk die Technik auf eine neue Stufe. Mit der neuen Generation seiner Starlink-Satelliten sind keine aufwendigen Empfangsstationen mehr nötig, ein normales Smartphone reicht aus, um per Satellit das Internet zu nutzen. In der ersten Stufe sollen sich SMS verschicken lassen. Später sollen auch das Telefonieren und das Surfen im Internet möglich werden. Funklöcher soll es dann nicht mehr geben. (...) Der Erfolg von Musk sollte eine Warnung an die Telekommunikationsunternehmen sein. Die Telekom-Tochter T-Mobile ist zwar ein erster Partner für das neue Netz von Musk. Ist die Technik erfolgreich, könnte Musks Unternehmen schon bald zum wichtigsten Netzbetreiber der Welt aufsteigen. Und die Netzbetreiber haben kein innovatives Produkt, um dagegenzuhalten."/yyzz/DP/he