GoldenTree Asset Management ("GoldenTree"), eine globale Kapitalanlagegesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 53 Milliarden US-Dollar, gibt heute die Verpflichtung von Markus Taubert als Principal mit Sitz in München bekannt und etabliert damit die erste physische Präsenz von GoldenTree in Deutschland. Herr Taubert wird sich auf die Geschäftsentwicklung in der DACH- Region konzentrieren und die dortigen Kundenbeziehungen betreuen. Er berichtet direkt an Kathy Sutherland, Chief Executive Officer und Partner bei GoldenTree.

Herr Taubert kommt von Muzinich Co. zu GoldenTree, wo er als Leiter Deutschland und Österreich die Geschäftstätigkeit verantwortete. Zuvor war er als Leiter des Institutional Client Businesses für Deutschland und Österreich bei Blackrock. Er verfügt über einen Master in Betriebswirtschaftslehre von derUniversität Marburg.

Steve Tananbaum, Gründer, geschäftsführender Gesellschafter und Chief Investment Officer bei GoldenTree, sagte: "Wir sind seit fast 20 Jahren in London präsent. Wir denken, dass die physische Nähe zu unseren Investoren zu einer intensiveren Zusammenarbeit führen kann und wir sind von unseren Wachstumschancen in der DACH-Region begeistert. Wir freuen uns, dass wir Markus mit seiner langjährigen Erfahrung in der Region für uns gewinnen konnten und sehen der Erweiterung unserer physischen Präsenz in Kontinentaleuropa mit seiner Hilfe zuversichtlich entgegen."

Frau Sutherland sagte: "Einige der ersten Investoren von GoldenTree kamen aus Deutschland. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir kontinuierlich maßgeschneiderte Lösungen für DACH-Investoren entwickelt und unsere Präsenz in der Region ausgebaut. Markus bringt fast 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich mit und wir freuen uns, ihn im Team begrüßen zu dürfen. Die Gewinnung der besten Talente bleibt von zentraler Bedeutung für die Expansion von GoldenTree. Insofern ist Markus gut aufgestellt, das für Goldentree wichtige Wachstum in Europa voranzutreiben."

Herr Taubert sagte: "Die Stärke des jahrzehntelangen Track Records, den GoldenTree auf den öffentlichen und privaten Kreditmärkten, in Schwellenländeranleihen, notleidenden und strukturierten Produkten aufzuweisen hat sowie die Fähigkeit, individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für Investoren zu entwickeln, wird institutionellen Anlegern helfen, ihre Ziele im Bereich Kredit zu erreichen. Ich freue mich sehr darauf, die Präsenz von GoldenTree in der DACH-Region erweitern zu dürfen und von unserem neuen Büro in Deutschland aus eng mit den Kunden unseres Hauses zusammenzuarbeiten."

Informationen zu GoldenTree

GoldenTree ist ein zu 100 im Besitz von Mitarbeitern befindliches, globales Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf Chancen im gesamten Kredituniversum in Sektoren wie Hochzinsanleihen, Leveraged Loans, Privatkredite, notleidende Kredite, strukturierte Produkte, Schwellenländer, Private Equity und themenbezogene Kapitalbeteiligungen spezialisiert hat. GoldenTree wurde im Jahr 2000 von Steve Tananbaum gegründet und ist einer der größten unabhängigen, globalen Kredit-Asset-Manager. GoldenTree verwaltet über 53 Milliarden US-Dollar für institutionelle Anleger, darunter führende öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Treuhandstiftungen, Stiftungen, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds. GoldenTree beschäftigt über 290 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in New York, West Palm Beach, Charlotte, Newport Beach, Dallas, London, Dublin, München, Singapur, Sydney, Tokio und Dubai. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.goldentree.com.

