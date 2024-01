FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax setzt seinen wechselhaften Jahresauftakt am Freitag wohl mit leichten Verlusten fort. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 16 543 Punkte. Die Stabilisierung am Vortag ist also nicht von Dauer. Der Dax bleibt wohl unter der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt.

Anleger warten gespannt auf den Arbeitsmarktbericht aus den USA, der am Nachmittag ansteht. Die Vorgaben sind gut, denn am Vortag kamen robuste Signale vom US-Jobdienstleister ADP und auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren stärker gesunken als erwartet. Laut der Commerzbank deuten diese Daten "auf einen immer noch widerstandsfähigen und robusten Arbeitsmarkt hin".

Dies würde nicht dafür sprechen, dass die US-Notenbank Fed es eilig haben muss mit den von Anlegern erhofften Zinssenkungen. "Sowohl für die EZB als auch für die Fed hat der Markt seine Zinssenkungserwartungen beträchtlich nach vorne gezogen", sagte die Commerzbank-Devisenexpertin Antje Praefcke. Die große Frage sei nun, ob die jüngsten Datenschwergewichte diese Erwartungen bestätigen oder nicht./tih/jha/