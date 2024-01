DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FAMILIENUNTERNEHMEN - Die deutschen Familienunternehmer blicken noch pessimistischer ins Jahr 2024 als zu Beginn des vergangenen Jahres: Mehr als ein Drittel oder 34 Prozent der mittelständischen Betriebe erwarten im laufenden Jahr einen Rückgang der Geschäftstätigkeit. Vor einem Jahr waren es noch 30 Prozent. Das geht aus einer noch unveröffentlichten, repräsentativen Umfrage der Verbände "Die Familienunternehmer" und "Die Jungen Unternehmer" bei 1,022 Mitgliedsunternehmen im Dezember hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. (Rheinische Post)

CSU - Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will auf ihrer an diesem Wochenende anstehenden Jahresauftakt-Klausur im bayerischen Kloster Seeon den Entwurf für ein Regierungsprogramm beschließen. Kern des Konzepts, das Welt am Sonntag vorab vorliegt, ist eine Liste mit den "bürgerliche Wohlstands-Projekten", die die CSU unmittelbar umsetzen möchte, wenn die Union das Kanzleramt zurückerobert hat. Aufgeführt werden auch "Ampel-Ideologieprojekte", die die Christsozialen in Regierungsverantwortung sofort wieder rückgängig machen wollen. (Welt am Sonntag)

ITALIEN/E-AUTOS - Italien will den Verkauf von Elektroautos besonders aus eigener Produktion fördern. Die Regierung um Giorgia Meloni plant dieses Jahr, bis zu 930 Millionen Euro an Subventionen zu zahlen, wenn Verbraucher ihre Benzin- und Dieselautos durch neue Elektrofahrzeuge ersetzen. Bis zu 13.750 Euro sollen pro Fahrzeug angeboten werden, wie aus einem Konzept hervorgeht, das der Financial Times vorliegt. (Financial Times)

January 05, 2024

