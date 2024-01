DJ Qiagen investiert verstärkt in Bioinformatik-Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Diagnostikkonzern Qiagen will in den kommenden fünf Jahren verstärkt in sein Bioinformatik-Geschäft Digital Insights investieren. Dadurch könne das Angebot auf neue geografische Regionen und Marktsegmente ausgeweitet werden, teilte das Unternehmen mit. "Zu den Meilensteinen gehören Pläne zur Einführung von mindestens fünf neuen Produkten sowie Erweiterungen des bestehenden Produktangebots", heißt es weiter. Dies beinhalte den Aufbau weiterer Wissensdatenbanken im Bereich Omics, der die Erforschung biologischer Moleküle (z. B. Gene, Proteine und Metaboliten) umfasst.

January 05, 2024 01:22 ET (06:22 GMT)

