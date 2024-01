Der DAX hat sich am Donnerstag letztendlich doch von seiner positiven Seite gezeigt und am Ende 0,5 Prozent zulegen können auf 16.617,29 Zählar. Zum Wochenschluss könnte er seine Vortagesgewinne aber schon wieder einbüßen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 16.543 Punkte.Am Nachmittag stehen wichtige Daten zum US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Bereits am Donnerstag wurden robust Signale vom US-Jobdienstleister ADP gemeldet. Zudem waren ...

