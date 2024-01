Auch zum Franken gab der Euro etwas nach auf 0,9301 nach 0,9319 am Donnerstagabend.Frankfurt - Der Eurokurs hat am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0932 US-Dollar gehandelt nach 1,0948 am Vorabend. Auch zum Franken gab der Euro etwas nach auf 0,9301 nach 0,9319 am Donnerstagabend. Das Paar USD/CHF notiert derweil mit 0,8507 wweiter knapp über der 85-Rappen-Marke. Am Markt wurde auf eine Dollar-Stärke kurz…

