DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Feiertags "Tag der Erwachsenen".

TAGESTHEMA

Nordkorea hat am Freitag nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums mehr als 200 Granaten in der Nähe von zwei südkoreanischen Inseln abgefeuert. Die Bewohner der Inseln wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Seoul bezeichnete das Artilleriefeuer als "provokativen Akt, der den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gefährdet". Nordkorea müsse "diese Aktionen umgehend einstellen", forderte das Ministerium und warnte, es werde mit "angemessenen" Maßnahmen reagieren. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will die Waffenentwicklung ausweiten, darunter auch jene von taktischen Atomwaffen. Als Reaktion darauf haben Südkorea und die USA ihre Verteidigungszusammenarbeit verstärkt und gemeinsame Militärübungen abgehalten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +170.000 gg Vm zuvor: +199.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 52,5 Punkte zuvor: 52,7 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.724,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.408,50 -0,2% Nikkei-225 33.377,42 +0,3% Hang-Seng-Index 16.534,39 -0,7% Kospi 2.578,08 -0,3% Shanghai-Composite 2.928,81 -0,9% S&P/ASX 200 7.489,10 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Überwiegend war die Tendenz knapp behauptet, nachdem es auch an den US-Börsen leicht nach unten gegangen war. Eine Ausnahme machte Tokio mit einem moderaten Plus, dort stützte weiter der schwächelnde Yen. Die Akteure warteten auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht im späteren Tagesverlauf, heieß es, um davon Erkenntnisse für das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank zu erlangen. Am Vortag hatten diverse Daten vom Arbeitsmarkt signalisiert, dass dieser weiter robust und widerstandsfähig ist nach den erfolgten Zinserhöhungen. Am US-Anleihemarkt waren die Renditen darauf gestiegen. Sollte auch der große Arbeitsmarktbericht positiv überraschen, könnte das die Zinssenkungsfantasie dämpfen und für Druck auf die Aktienmärkte sorgen. In Seoul sorgten daneben die wieder zunehmenden Spannungen mit Nordkorea für Zurückhaltung. In Hongkong, aber auch an den anderen Börsen, wurden wie zuvor schon in den USA Technikaktien stärker verkauft. Sie gelten unter anderem aus Bewertungsgründen als besonders empfindlich gegenüber steigenden Marktzinsen.

US-NACHBÖRSE

Costco Wholesale legten um 1 Prozent zu. Der Großhändler hatte für Dezember Umsatzzahlen präsentiert, die im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 9,9 Prozent zeigten. Im November hatte der Anstieg noch 5,1 Prozent betragen. Axogen legten auf Nasdaq.com um 3,7 Prozent zu. Der Entwickler chirurgischer Lösungen hatte angekündigt, dass der Umsatz im Jahr 2023 am oberen Ende der zuvor veröffentlichten Prognose ausfallen wird. Der Kurs von Dermata Therapeutics explodierte regelrecht um 83 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte die Erteilung eines neuen Patents in Japan für ein Programm zur Behandlung übermäßiger Schweißbildung bekannt gegeben. Applied Therapeutics meldete dagegen, dass eine Studie keinen statistisch signifikanten Erfolg gezeigt habe. Die Aktie knickte um knapp 30 Prozent ein. Bei Fusion Pharmaceuticals (+8%) stützte wiederum die Zulassung eines Studienprotokolls.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.440,34 +0,0% 10,15 -0,7% S&P-500 4.688,68 -0,3% -16,13 -1,7% Nasdaq-Comp. 14.510,30 -0,6% -81,91 -3,3% Nasdaq-100 16.282,01 -0,5% -86,48 -3,2% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 960 Mio 969 Mio Gewinner 1.386 782 Verlierer 1.427 2.028 Unverändert 98 69

Leichter - Robuste Arbeitsmarktdaten versetzten den Spekulationen auf baldige Zinssenkung einen neuerlichen Dämpfer. Der ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren besser ausgefallen als erwartet. Dazu überraschte auch der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor positiv. Walgreens Boots Alliance gaben um 5,2 Prozent nach. Die Apothekenkette schrieb im ersten Geschäftsquartal erneut einen Verlust und wird die Quartalsdividende fast halbieren. WW International (ehemals Weightwatchers) rutschten um 11,2 Prozent ab, nachdem der Pharmakonzern Eli Lilly (-0,5%) ein Telemedizin-Angebot zur Verschreibung von Medikamenten gestartet hat und nun auch das Adipositas-Mittel Zepbound direkt zu den Patienten nach Hause liefert. Pfizer verloren 2,2 Prozent nach einer Abstufung durch TD Cowen. Die Analysten begründeten dies mit auslaufenden Patenten und dem fehlenden Vertrauen der Anleger in die Unternehmensleitung. Mobileye knickten nach einer Umsatzwarnung des Fahrzeugtechnikunternehmens um 24,5 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,40 +6,2 4,34 -2,1 5 Jahre 3,98 +7,4 3,91 -2,0 7 Jahre 4,00 +7,4 3,93 3,2 10 Jahre 4,00 +7,8 3,92 11,6 30 Jahre 4,15 +7,4 4,07 17,8

Die Renditen am Anleihemarkt zogen nach positiv ausgefallenen und damit die Zinsspekulation dämpfenden Konjunkturdaten an.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:30 % YTD EUR/USD 1,0926 -0,2% 1,0947 1,0933 -1,1% EUR/JPY 158,64 +0,2% 158,28 156,76 +1,9% EUR/GBP 0,8626 -0,1% 0,8632 0,8618 -0,6% GBP/USD 1,2666 -0,1% 1,2681 1,2686 -0,5% USD/JPY 145,21 +0,4% 144,59 143,40 +3,1% USD/KRW 1.317,05 +0,2% 1.314,73 1.305,74 +1,5% USD/CNY 7,1172 -0,0% 7,1180 7,1023 +0,2% USD/CNH 7,1766 +0,0% 7,1754 7,1545 +0,8% USD/HKD 7,8092 +0,0% 7,8083 7,8084 -0,0% AUD/USD 0,6693 -0,2% 0,6705 0,6757 -1,7% NZD/USD 0,6223 -0,2% 0,6236 0,6279 -1,5% Bitcoin BTC/USD 43.662,55 -1,6% 44.380,18 43.121,59 +0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam leicht zurück, nachdem er in Reaktion auf besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten etwas Boden gut gemacht hatte. Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent. Morgan Stanley ist für den Dollar nun nur noch neutral gestimmt. Die frühere Überzeugung von andauernder Stärke habe deutlich nachgelassen. Ein starker Dollar sei schwieriger vorstellbar, weil die US-Marktzinsen im Vergleich zu anderen Ländern stärker gesunken seien.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,80 72,7 +0,1% +0,10 +1,0% Brent/ICE 78,09 78,25 -0,2% -0,16 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach der Vortagsrally um bis zu 0,8 Prozent nach. Überraschend deutlich gesunkene US-Rohölvorräte stützten nicht, zumal zugleich die Bestände an Benzin gestiegen waren. Dass die Terrororganisation IS den verheerenden Anschlag im Iran für sich reklamierte, dämpfte daneben Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts, die zuvor noch die Ölpreise gestützt hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.041,68 2.043,35 -0,1% -1,67 -1,0% Silber (Spot) 23,03 23,03 +0,0% +0,00 -3,2% Platin (Spot) 952,00 958,00 -0,6% -6,00 -4,0% Kupfer-Future 3,85 3,86 +0,1% +0,00 -1,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

ISRAEL

Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant hat am Donnerstagabend seinen Plan für die Zeit nach dem Krieg im Gazastreifen vorgestellt. Demnach soll es nach der Beendigung der Kämpfe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas "weder Hamas" noch eine "israelische Zivilverwaltung" in dem Palästinensergebiet geben. Gallants Plan zufolge werden die Militäraktionen im Gazastreifen "weitergehen" bis zur "Rückkehr der Geiseln", zur "Zerschlagung der militärischen Kapazitäten und des Führungssystems der Hamas" und der "Eliminierung der militärischen Bedrohungen".

JAPAN

Der Kfz-Absatz lag im Dezember 11,1 Prozent über dem Vorjahresniveau.

PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise lagen im Dezember in der Kernrate 4,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.

USA/IRAK/IRAN

