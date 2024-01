Schwandorf (ots) -Während die Pleitewelle in der Immobilienbranche die Schlagzeilen beherrscht, wird in manchen Regionen Deutschlands weiterhin Wohnraum geschaffen. Sollten Anleger und Eigennutzer einen Kauf aber wirklich riskieren? Maximilian Weigl ist Geschäftsführer der Weigl Unternehmensgruppe, die sich als Bauträger auf exklusive Wohnimmobilien in der Oberpfalz konzentriert. Wir haben ihn gefragt, welche Vorteile seine Kunden bei einer Zusammenarbeit mit ihm erwarten können.Interessenten und Käufer von Grundstücken erleben zunehmend, dass die Renditen in Großstädten schwinden - werden überteuerte Grundstücke trotzdem in den Ballungszentren gekauft, muss billig gebaut werden, da sonst die Rendite leidet. Stattdessen sind renditestarke Möglichkeiten vermehrt im ländlichen Bereich zu finden, weswegen Interessenten ihre Entscheidung zunehmend überdenken und verstärkt die Optionen im ländlichen Raum prüfen. "Die Entscheidung für den Bau im Speckgürtel größerer Städte anstelle des Stadtzentrums dient als Gegenmaßnahme zur Krise von hohen Zinsen und gestiegenen Baukosten", erklärt Maximilian Weigl, Geschäftsführer der Weigl Unternehmensgruppe. "Andernfalls können schnell Probleme entstehen, da die Bau- und Finanzierungszinsen zu hoch sind und positive Renditen nicht mehr realisierbar werden.""Wer wertige Wohnimmobilien in Lagen mit Entwicklungspotenzial errichtet und dabei über ausreichend eigenes Kapital verfügt, kann seinen Kunden Sicherheit und eine langfristige Wertsteigerung bieten", fährt Maximilian Weigl fort. Die Weigl Unternehmensgruppe ist auf den Bau von Mehrfamilienhäusern in der Region um Schwandorf spezialisiert, von denen Kapitalanleger und Eigennutzer profitieren. In ihrem Umkreis sind die Verkaufspreise noch lange nicht auf ihrem Höchststand, wodurch Maximilian Weigl seinen Kunden eine positive Rendite bieten und damit einen monatlichen Cashflow generieren kann. Er und sein Team begleiten ihre Projekte über alle Phasen: vom Grundstückskauf über Planung und Baurechtschaffung bis zur Umsetzung und zum Verkauf. Gleichzeitig kauft die Weigl Unternehmensgruppe Altbauten für die Revitalisierung, um sie zur Vermietung im Bestand zu halten. Maximilian Weigl ist seit 2017 als Bauträger im Geschäft und möchte den Markt mit nachhaltigem und schönem Bauen bereichern.Die Weigl Unternehmensgruppe: Qualität, Transparenz, Integrität und NachhaltigkeitDie Weigl Unternehmensgruppe beschäftigt sich seit ihrer Gründung ausschließlich mit hochwertigen Wohnbau- und Bestandsimmobilien in den besten Lagen der Oberpfalz - und das aus eigenständiger Entwicklung und Umsetzung. "Wir begleiten alle Phasen eines Bauvorhabens: Das beginnt beim Grundstückskauf, geht über die Projektentwicklung und den Bau bis hin zum provisionsfreien Verkauf", so Maximilian Weigl. "So gewährleisten wir eine reibungslose Bauabwicklung und eine termingerechte Fertigstellung unserer Projekte."Im Mittelpunkt ihres Engagements steht dabei immer, anspruchsvolle Wohnensembles für mehr Lebensqualität zu schaffen. Alle Objekte der Weigl Unternehmensgruppe bieten daher eine besonders hochwertige Bauausführung und Ausstattung - und das in einer attraktiven Lage. Die Objekte werden unternehmensintern vermietet, gepflegt und verwaltet. "Für uns steht dabei immer der Wohlfühlfaktor im Vordergrund: Egal, ob für junge Familien oder Senioren - wir schaffen zeitgemäße Wohnungen, die bedarfsgerecht geplant werden", so Maximilian Weigl. "Das bedeutet auch, dass wir Wert auf nachhaltige Energiekonzepte sowie großzügige Parkmöglichkeiten, Barrierefreiheit und eine insgesamt durchdachte Architektur legen." Das Ziel des Geschäftsführers ist es dabei stets, höchste Ansprüche zu bedienen und eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kunden aufzubauen.Immobilien aus LeidenschaftBauen bedeutet für Maximilian Weigl weit mehr als vier Wände und ein Dach. "Als Bauträger und Immobilienspezialist leben wir für unsere Projekte", so der Geschäftsführer. "Architektur ist für uns keine leidige Pflicht, sondern ein zentraler Punkt unserer Arbeit. Wichtig ist uns dabei, dass wir die Baumaterialien aus der Region beziehen und mit regionalen Baufirmen zusammenarbeiten. Bei Baustellenbegehungen erhalten wir häufig positives Feedback, auch von Laien: Sie sehen unsere saubere Arbeit, verbunden mit den regionalen Fahrzeugen auf der Baustelle und denken sich: Hier herrscht Qualität, hier fühle ich mich wohl! Genau darum dreht es sich letztlich, wenn jemand eine Immobilie kauft: Er sucht Vertrautheit und Sicherheit." Ganz gleich also, ob man sich als Mieter, Eigennutzer oder Kapitalanleger für eines der Objekte der Weigl Unternehmensgruppe entscheidet: Hier werden Bauten zu Werten, Immobilien zu einem Zuhause und Projekte zu einer Investitionsanlage."Ich bin übrigens in Schwandorf aufgewachsen und es freut mich sehr, dass unsere Region ein hohes Entwicklungspotenzial hat, das langfristig für eine gute Wertsteigerung sorgt", ergänzt Maximilian Weigl. "Die Zeiten sind etwas schwieriger geworden, doch dank unserer regionalen Verwurzelung kennen wir den Markt und können so den Wohnungsbau weiter vorantreiben."Sie interessieren sich für wertige Immobilien zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage? 