Microsoft war einer der stärksten Werte des vergangenen Jahres im Dow Jones. Mit einem Plus von 57 Prozent rangierte die Aktie auf Platz 3. Ende November erreicht das Papier bei 384,30 Dollar ein neues Rekordhoch. Microsoft profitiert vom Mega-Trend Künstliche Intelligenz (KI) besonders stark. Microsoft stellt künftig einen Chip für KI her und untermauert damit seine Ambitionen in diesem boomenden Bereich.Nun hat Microsoft eine eigene Taste für seinen KI-Assistenten Copilot vorgestellt. Künstliche ...

