DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Freitag im Verlauf im Minus. Der März-Kontrakt verliert 48 auf 16.662 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.728 und das -tief bei 16.645 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.037 Kontrakte. Der wichtigste Termin des Tages ist der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag, bis dahin wird mit einem abwartenden Handel gerechnet. Anleihen notieren bisher stabil, am Morgen kommt bislang kein Impuls. Mit Blick auf die Charttechnik zum DAX-Future stellt das bisherige Jahrestief bei 16.622 Punkten die erste Unterstützung, ein Bruch der Marke könnte weiteren Abwärtsdruck auslösen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2024 02:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.