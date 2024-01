Donnerstag, 4. Jänner Es war der dritte Handelstag im Jahr und der erste mit einem Plus für den ATX. Zusätzlich haben wir auch noch ein neues All-time-High gesehen: Und zwar von der klassischen Jahresauftakt-Aktie EVN, dies, weil es der erste Dividendenzahler ist, ein bissl off season und das nehmen FondsmanagerInnen einfach mit. Das High heisst nun 28,55 Euro. Ein Low ist weiter die leidige Behaltefrist-Diskussion. Dei Grünen würden wohl auch bei einer 100jährien Behaltefrist ablehnen, die ÖVP geht in Richtung 10 Jahre und ich bin dafür, dass in diesem Case besser gar nichts kommt. Sogar Fondsmanager-Gattin, Unternehmerin, ÖVP-Politikerin und vor allem MINT-Studienrichtungen-Promoterin (find ich super!) Therese Niss schreibt auf meine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...