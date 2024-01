RBI -0.22% Smeilinho (DRASTIL1): boersepeople im audiocdpodcast heute: https://www.linkedin.com/# ist Senior Sales Zertifikate bei https://www.linkedin.com/# und eine, auf die mein Podcastmotto "Börse, Sport, Musik und mehr" insgesamt super passt. Wir sprechen über Studienzeiten in Wien, Berlin und Paris, über den Einstieg bei der https://www.linkedin.com/# in Paris, die Zeit bei der https://www.linkedin.com/# und jetzt 13 Jahre Raiffeisen (RaiffeisenCentrobank als RBI-Tochter, Raiffeisen Zertifikate in der https://www.linkedin.com/#. Weiters: Über die weisse Weste bei Awards in Österreich, über die Tatsache, das Gesicht von Raiffeisen Zertifikate auf https://www.linkedin.com/# zu sein und generell überhaupt viel über Zertifikate, die gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...