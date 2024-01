In China bietet Nio seinen Bestandskunden nun die Möglichkeit, die Batterien ihrer E-Autos nachträglich zu erwerben. Ursprünglich wurden diese im Rahmen des Battery-as-a-Service-Modells leidglich gemietet. Ob die neue Kaufoption auch in Deutschland und Europa kommen wird, ist laut Elektroauto-News.net bislang noch nicht bekannt.Der Kaufpreis für einen Standard-Akku mit 70 beziehungsweise 75 kWh beträgt 70.000 Yuan, was umgerechnet etwa 9.000 Euro entspricht. Für den größeren Akku mit 100 kWh werden ...

