ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 770 auf 785 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die für 2024 erwartete Geschäftsentwicklung habe noch Luft nach oben, gestützt von einer Erholung des Speicherchipsegments und einer relativ robust erwarteten Nachfrage in China, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die ASML-Aktie ist sein "Top Pick" im Sektor./edh/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 16:05 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215