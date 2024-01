BYD hat in China mit dem Bau seiner ersten Fabrik für Natrium-Ionen-Batterien begonnen. Die Fabrik in Xuzhou in der Provinz Jiangsu wird auf eine jährliche Produktionskapazität von 30 Gigawattstunden ausgelegt. Der Baubeginn folgt nur wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung des Projekts. Der Spatenstich soll nach chinesischen Medienberichten am 4. Januar erfolgt sein. Das geht aus einem Posting der Regierung von Xuzhou auf der Social-Media-Plattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...