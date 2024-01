Uelzen - Bei einem Brand in einem Krankenhaus im niedersächsischen Uelzen in der Nacht auf Freitag sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten soll sich laut Medienberichten auf vier Personen belaufen.



Zudem sollen zahlreiche Menschen leicht und schwer verletzt worden sein. Der Brand war laut Polizeiangaben am späten Donnerstagabend im dritten Stock der Klinik ausgebrochen und auf mehrere Patientenzimmer übergegriffen. Zahlreiche Personen mussten aus dem Krankenhaus evakuiert werden, einige über Leitern. Über 100 Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Die Patienten wurden dann auf andere Stationen der Klinik verteilt oder in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Brandursache war zunächst noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.