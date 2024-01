EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Nicole Schillinger wechselt als Senior Vice President Investor Relations zur Cherry SE



05.01.2024

Nicole Schillinger wechselt als Senior Vice President Investor Relations zur Cherry SE München, 05. Januar 2024 - Seit dem 01. Januar 2024 verantwortet Nicole Schillinger in neu besetzter Funktion den Bereich Investor Relations der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9]. Sie übernimmt die Position von Dr. Kai Holtmann, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte. "Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Nicole Schillinger. Mit ihr konnten wir eine allseits sehr geschätzte und erfahrene Kapitalmarktexpertin mit einem beeindruckenden Track Record gewinnen. Die Cherry SE hat das Jahr 2023 zu einem Transformationsjahr bestimmt. Im Jahr 2024 verstärken wir gezielt unsere Mission, die Gruppe zu einem innovativen und marktrelevanten Hardware-, Software- & Service-Unternehmen zu entwickeln. Nicole Schillinger wird zusammen mit unserem CFO und mir wesentliche Ansprechpartnerin für unsere bestehenden und potenziellen Aktionäre sowie die Analystinnen und Analysten im internationalen Small und Mid Cap Segment sein. Wir begrüßen Nicole Schillinger herzlich im Cherry-Team und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Holtmann, der als ausgewiesener Kapitalmarktexperte die internationalen Investor Relations Aktivitäten bei Cherry nach dem Börsengang in einem herausfordernden Marktumfeld aufgebaut und die Equity Story erfolgreich platziert hat und wünschen ihm für seine Zukunft weiterhin viel Erfolg", kommentiert Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. "Die Equity Story der Cherry SE basiert auf einer starken Marke, einem innovativen Produktportfolio und einem erfahrenen Managementteam. Bedeutendste Investor Relations Aufgabe der kommenden zwölf Monate wird sein, die Entwicklungen im Digitalgeschäft sowie die strategische Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Components und deren positive Auswirkungen auf den Unternehmenswert aktiv kommunikativ zu begleiten und dadurch das Vertrauen des Kapitalmarkts in die Zukunftsfähigkeit des Cherry-Geschäftsmodells zu stärken." führt Nicole Schillinger aus. Nicole Schillinger leitete zuletzt den Bereich Investor Relations bei der SIXT SE. Vor ihrem Wechsel auf die Corporate-Seite baute sie Investor Relations Strukturen beim Family Office Reimann Investors auf. In den Jahren zuvor beriet sie u.a. für Barclays Capital, Commerzbank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und Deutsche Bank globale institutionelle Investoren bei deren Portfolioentscheidungen. Als ehemalige Analystin verfügt sie über ein tiefes Verständnis für Financial Statements, Unternehmensbewertung und Kapitalmarktzusammenhänge. Nicole Schillinger hält einen MBA von TRIUM, dem gemeinsamen Programm der Universitäten HEC, London School of Economics und New York University. Darüber hinaus ist sie Certified European Financial Analyst sowie Diplom-Kaufmann der Ludwig-Maximilians-Universität München. ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und betreibt Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie mehrere Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



