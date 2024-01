FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.01.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS JUBILEE METALS PRICE TARGET TO 9 (17) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NEXT PLC TARGET TO 8000 (7700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1650 (1600) PENCE - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 310 (180) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 158 (166) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BROOKS MACDONALD TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 115 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1850 (1800) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



