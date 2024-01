© Foto: DALL-E



Bernstein hat diese Woche eine extrem bullische Prognose für den Kryptomarkt im Jahr 2024 abgegeben und dafür zwei Bitcoin-Mining-Aktien empfohlen.Das Wall-Street-Unternehmen erwartet, dass der Bitcoin in der zweiten Jahreshälfte ein neues Allzeithoch erreichen werde und das Jahr bei etwa 80.000 US-Dollar abschließt, was etwa 88 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Bernstein prognostiziert auch, dass der Bitcoin im Jahr 2025 150.000 US-Dollar erreichen wird. "Wir erwarten, dass 2024 ein Wendepunkt für Kryptowährungen sein wird", zitiert CNBC Gautam Chhugani, Bernsteins leitender Kryptoanalyst. Und weiter: "Nicht in Krypto investiert zu sein - sei es strategisch über ein Fondsgeschäft …