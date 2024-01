Köln (ots) -Seit letzten Herbst sind Susan Link & Micky Beisenherz alleinige Gastgeber des Kölner Treff.Zu Beginn des Jahres 2024 gibt es jedoch Veränderungen, denn in den ersten drei Sendewochen muss Micky Beisenherz anderen Verpflichtungen nachkommen. Für ihn werden daher drei Prominente als Gastmoderatoren an der Seite von Susan Link die erfolgreiche Talkshow im WDR Fernsehen präsentieren.Am 19.1.24 wird der Schauspieler Hans Sigl einspringen. Als "Bergdoktor" hat er eine Millionen starke "Fan-Base" und moderierte gerade "Die große Silvester Show" in der ARD. Er ist bekennender Kölner Treff-Fan und war schon viele Male selbst zu Gast in der Talkrunde.(Gäste am 19.1.2024 sind unter anderem: Judith Rakers, Peter Lohmeyer, Günter Wallraff)Am 26.1.24 kehrt Elke Heidenreich zurück. Sie war Anfang der 80er Jahre an der Seite von Helmut Thoma Gastgeberin des Kölner Treffs und freut sich riesig, kurz vor ihrem 81. Geburtstag, noch einmal an ihrer alten Wirkungsstätte durch die Sendung zu führen.(Gäste am 26.1.2024 sind unter anderem: Marijke Amado; Nilam Farooq, Bernhard Hoecker)Am 2.2.24 wird schließlich Schauspieler Wayne Carpendale gemeinsam mit Susan Link die Gäste im Kölner Treff empfangen. Der gebürtige Rheinländer liebt nicht nur die Schauspielerei sondern auch die Moderation. Den Kölner Treff in seiner alten Heimat zu präsentieren ist für ihn daher eine besondere Ehre.(Gäste am 2.2.2024 sind unter anderem: Heino Ferch, Wilson Gonzales & Cheyenne Ochsenknecht, Björn Freitag)Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5685648