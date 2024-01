Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Reolink, ein führender Anbieter von intelligenten Sicherheitslösungen, kündigt seine jährliche Präsenz auf der CES 2024 an. Reolink wird die branchenweit erste 16MP-Überwachungskamera Duo 3 PoE aus seiner Dual-Objektiv-Familie und weitere Innovationen vorstellen, die die Zukunft der Überwachung von Privathäusern und Unternehmen neu definieren sollen.Alle Besucher*innen der CES 2024 sind herzlich eingeladen, den Reolink Stand vom 9. bis 12. Januar auf der Venetian Expo, Hallen A-D, #52548 zu besuchen und die innovativen Sicherheitslösungen in Augenschein zu nehmen.Next-Level-Klarheit für Überwachung - Reolink Duo 3 PoE 16MP KameraReolink erweitert seine Produktpalette der Dual-Objektiv Kameras um das Flaggschiff Duo 3 PoE, eine branchenweit erste 16MP Ultra HD PoE Kamera. Die großzügigen 16 Millionen Pixeln machen es einfacher denn je, Dinge wie Gesichter und Nummernschilder zu erkennen. Neben beispielloser Schärfe bietet Duo 3 PoE dank des fortschrittlichen Dual-Image-Stitching-Algorithmus auch ein nahezu verzerrungsfreies 180°-Panorama.Zudem nutzt Duo 3 PoE die brandneue Technologie der Bewegungsspur, um die Positionsänderung des erkannten Objekts in einem einzigen Bild darzustellen. So wissen Sie auf einen Blick, was los ist.Führendes Line-up der Dual-Objektiv Kameras - Reolink TrackMix & Argus TrackFans der Reolink TrackMix können sich freuen, denn der Hersteller hat das Hybrid-Dual-Objektiv in die Argus Track integriert, ein leistungsstarkes Modell mit süßem Look und einem zivilen Preis. Sie hat alles Wichtige an Bord: 4K-Farbbilder bei Tag und Nacht, Dual-Ansicht - eine für die Gesamtansicht, die andere für die Nahansicht, und 6-fachen Hybrid-Zoom.Als echter Tracker verfolgt die Argus Track ihr Ziel durch flexibles Schwenken und Neigen, während es dank Auto-Zoom immer vollständig im Blickfeld bleibt.Außerdem ist die Argus Track eine autarke Lösung mit Akku und grüner Energie dank eines 6W Solarpanels.Überwachungszentrale mit Ganzhausabdeckung - Top-Kamerasysteme erweitert Auf der CES werden die revolutionären Durchbrüche bei den Akku-Kits und WLAN-Kits eingeführt. Die WLAN Akkukameras werden über den Home Hub mit stabilerer, sicherer Konnektivität und großem, verschlüsseltem, lokalem Speicher versorgt. Für Plug-in WLAN Kameras hat Reolink das Kit RLK12-800WB4 herausgebracht, das mit blitzschneller Wi-Fi 6 Technologie flüssigstes UHD-Streaming gewährleistet.Für weitere Informationen zu Reolink CES 2024 besuchen Sie bitte die Reolink Website.Über Reolink Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich immer, um die zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/4479556/Reolink_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-auf-der-ces-2024-sicherheit-am-puls-der-zeit--allererste-16mp-kamera--dual-objektiv-kameras-mit-akku-302026962.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/5685655