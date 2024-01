Hamburg (ots) -Das geschriebene Wort ist nach wie vor der Erfolgsschlüssel im Contentmarketing. Die Liste der Herausforderungen ist lang: knackige Storys für Social Media, packende Überschriften und Betreffzeilen für das E-Mailmarketing, wirkungsvolle Call-to-Actions, attraktive Teaser und Kurztexte - all das muss unmittelbar und auf den ersten Blick wirken, damit ihr Content überhaupt angesehen wird. Simone Maader erläutert, wie Sie für digitale Medien richtig gute Texte kreieren.Termin: Dienstag, 19. März 2024, 13:30 - 17:30 UhrKreatives, wirkungsvolles Schreiben für Websites und Digitale MedienSie können noch so viel Zeit und Herzblut investiert haben: wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihre Interessenten unmittelbar in Ihren Inhalt hineinzuziehen, haben Sie schnell verloren. Wie müssen Sie formulieren, um Ihr Gegenüber direkt abzuholen und anschließend Ihre Botschaft nachhaltig zu vermitteln?Simone Maader erarbeitet mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern klickstarke Headlines und Betreffzeilen, Texte für erfolgreiche Newsletter, aufmerksamkeitsstarke Posts für Social Media und wirkungsvolle Call-to-Actions und vieles mehr. Sie lernen, worauf es bei effektiver Schreibe ankommt und können anschließend direkt mit der Umsetzung für Ihre persönlichen Textarbeiten starten. Damit Sie Ihr Publikum auf unterschiedlichen Wegen und Kanälen erreichen und Ihre Inhalte wirksam vermitteln.Programm- Kreatives Schreiben für Websites und Digitale Medien- Wirkungsvolle Social-Media-Texte erstellen. Im Fokus: Instagram, Facebook und LinkedIn. Inklusive Tipps und Tricks für den Alltag des Textens- Teaser und Kurztexte: Vom mitreißenden Einstieg bis zum Call-To-Action- So formulieren Sie "catchy" und kommen auf den Punkt- Snackable Content - so geht's! Inklusive Anregungen und Praxistipps für das Content Recycling- PraxisübungenDieser Präsenzworkshop richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Unternehmenskommunikation, Internetredaktion und Marketing sowie Selbstständige, die Content wie Social-Media-Posts, Website-Texte und Landingpages selbst erstellen.Ihre Referentin:Simone Maader arbeitet seit 15 Jahren freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Umgang mit Social Media, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.Eckdaten für den Workshop Richtig gut Texten für digitale Medien- Termin: Dienstag, 19. März 2024, 13:30 - 17:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 325,00 exkl. Mwst. / 386,75 EUR inkl. Mwst.- Mindestgruppengröße: 6 Teilnehmende (maximal 12)- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Veranstaltungsort: news aktuell GmbH, Mittelweg 144, 20148 HamburgHier geht's zur Anmeldung. (https://www.eventbrite.de/e/praxiswerkstatt-richtig-gut-texten-fur-digitale-medien-tickets-772176269007?aff=Presseportal)Mehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5685668