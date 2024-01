Von der eher angespannten Stimmung an den Märkten bekam die Aktie der Deutschen Bank nur wenig mit. In aller Seelenruhe und mit einem recht beeindruckenden Tempo bewegt das Papier sich am Donnerstag weiter in die Höhe. Um 2,2 Prozent legten die Kurse zu und erreichten bei 12,52 Euro auf Schlusskursbasis ein neues 12-Monats-Hoch.Anzeige:Als kurstreibend erweisen sich aktuell Inflationsdaten aus Deutschland, die im Dezember wieder höher ausfielen. Das liegt zwar zu nicht unwesentlichen Teilen daran, dass die Bundesregierung im Jahr zuvor mit der ...

