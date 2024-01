Die Aktie von Tesla stand bereits in den letzten Handelstagen des alten Jahres unter Druck. Und auch im neuen Jahr kommt das Papier nicht in Schwung. Im Gegenteil - zuletzt ging es weiter abwärts. Belastet hat hier, dass der chinesische Autobauer BYD im vierten Quartal mehr Autos verkauft hat als Tesla. Nun muss sich Tesla auch noch mit dem Rückruf von mehr als 1,6 Millionen Fahrzeugen in China auseinandersetzen.Bei den betroffenen importierten Fahrzeugen der Serie Model S, Model X und Model 3 sowie ...

