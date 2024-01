HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien von 10 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sei in einer guten Form für 2024 und die Folgejahre, weshalb die Aktie weiter steigen dürfte, wenn auch weniger als 2023, schrieb Analyst Kai Klose in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sein Bewertungsmodell beinhalte dank des verbesserten finanziellen Profils nach der Rückzahlung von Krediten nun einen geringeren Risikoabschlag als bisher./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2024 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0008303504