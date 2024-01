Der monatliche US-Arbeitsmarkt-Bericht, der am heutigen Freitag veröffentlicht wird (14.30Uhr deutscher Zeit) , wird wahrscheinlich zeigen, dass viele Branchen in den USA keine neuen Mitarbeiter eingestellt haben, da sich der Beschäftigungszuwachs zunehmend auf nur eine Handvoll Sektoren konzentriert, so Bloomberg Economics. Arbeitsmarkt USA: Neue Jobs in nur wenigen Sektoren Der Bericht wird laut Bloomberg wahrscheinlich ...

