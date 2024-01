Norderstedt (ots) -Photovoltaik liegt im Trend - doch mit dem falschen Anbieter kann die Installation einer PV-Anlage für die Hausbesitzer teuer werden. Lukas Linthout und Konstantin Tuludis sind die Geschäftsführer der Voltpol GmbH, die hochwertige Photovoltaikanlagen zu fairen Preisen plant und installiert, um die Energiekosten ihrer Kunden nachhaltig zu senken. Hier erfahren Sie, was das Angebot der Voltpol GmbH ausmacht und warum die Kunden bei ihnen Schlange stehen.Spätestens wenn auf dem Dach des Nachbarhauses Solarmodule montiert werden, fragen sich Eigenheimbesitzer, ob es nicht an der Zeit ist, die eigene PV-Anlage in Angriff zu nehmen: Die Energiepreise steigen und gerade war eine hohe Nachzahlung fällig. Trotzdem zögern viele Menschen, weil in den Medien immer wieder von langen Lieferzeiten und unseriösen Anbietern die Rede ist. "Hausbesitzer sollten bei der Wahl des Anbieters genau hinschauen - doch länger zögern sollten sie gewiss nicht", sagt Lukas Linthout, Geschäftsführer der Voltpol GmbH. "Die Anschaffung lohnt sich momentan allein schon deshalb, weil Module, Speicher und die Installation von der Mehrwertsteuer befreit sind. Wir wissen allerdings nicht, wie sich die Lage bei der Förderung langfristig entwickelt. Dazu kommt, dass die eigene PV-Anlage für eine unabhängige Versorgung steht. Es kann nicht sinnvoll sein, den Wunsch nach Sicherheit auf eine unbestimmte Zukunft zu vertagen.""Die Effizienz einer PV-Anlage hängt vom Standort, der Dachform und natürlich auch von der eingesetzten Technik ab", ergänzt sein Geschäftspartner Konstantin Tuludis. "Für die Rentabilität ist deshalb eine sorgfältige Planung entscheidend und die liefert nur ein echter Fachbetrieb." Lukas Linthout und Konstantin Tuludis haben sich nach ihrem Studium für eine Unternehmensgründung im Bereich der Zukunftstechnologien entschieden. Mit der Voltpol GmbH wollen sie die Energiewende vorantreiben und die Stromversorgung in die Hände der Hausbesitzer legen. Das Team um Lukas Linthout und Konstantin Tuludis steht für einen Rundum-Service, der von der ersten Beratung über die Planung bis zur Montage reicht und die Kunden auch danach bei der Wartung der Anlagen begleitet. Es geht den Solar-Experten um eine solide Planung, eine schnelle Lieferung und die fachgerechte Installation.So laufen Beratung und Planung bei der Voltpol GmbH ab"Wir legen großen Wert auf eine intensive Beratung, damit unsere Kunden wirklich verstehen, was wir ihnen anbieten und warum es sich für sie lohnt", erzählt Lukas Linthout. "Bei einem ersten Kontakt klären wir alle grundlegenden Fragen und holen die notwendigen Informationen ein. Das eigentliche Beratungsgespräch führen wir dann am liebsten vor Ort durch, weil es für uns essenziell ist, die Gegebenheiten genau zu kennen. Denn, je mehr wir wissen, desto besser wird das Ergebnis." Im Anschluss erhält der Hausbesitzer ein Angebot, das seinen individuellen Bedürfnissen entspricht und die die technischen Daten enthält. Wichtig dabei zu wissen: Die Komponenten der Voltpol GmbH haben grundsätzlich eine hohe Qualität, damit sie effizient Strom erzeugen. "Zudem legen wir eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vor, die unserem Kunden zeigt, wann sich seine Anlage amortisiert", ergänzt Konstantin Tuludis. "Für unseren Ansatz ist entscheidend, dass wir bei Privatkunden unterhalb der Spitzenleistung bleiben, bis zu der die Mehrwertsteuer auf die Anlage und die Installation wegfällt."Im nächsten Schritt geht es in die Detailplanung, für die die Experten ein Qualitätsmanagement entwickelt haben, das sie von anderen Anbietern deutlich unterscheidet. "Die Planungen durchlaufen einen Kontrollprozess, bei dem sich unsere Experten gegenseitig überprüfen, um zum bestmöglichen Ergebnis zu gelangen", erklärt Lukas Linthout. "Unsere PV-Anlagen kommen nicht von der Stange, sondern sind individuell geplant und technisch durchdacht, sodass sie die maximale Leistung bringen."So sorgt die Voltpol GmbH für eine schnelle Umsetzung"Die Lieferung und Montage erledigen wir innerhalb von wenigen Wochen", berichtet Konstantin Tuludis. "Das gelingt uns, weil wir sehr gute Kontakte zu den Herstellern haben und über eigene Montageteams verfügen, die auch dann nicht die Waffen strecken, wenn es ein wenig komplizierter wird." Und auch nach der Installation stehen die Experten der Voltpol GmbH ihren Kunden für jegliche Fragen und Anliegen mit Rat und Tat zur Seite und stehen ihnen auch für die langfristige Wartung zur Verfügung. "Wir sorgen eben für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen exzellenten Service - bei uns kommt alles aus einer Hand und so gewährleisten wir die besten Ergebnisse", so Lukas Linthout abschließend.Sie sind Hausbesitzer und suchen nach einem seriösen Partner für die Planung und Montage Ihrer PV-Anlage? Melden Sie sich jetzt bei Lukas Linthout und Konstantin Tuludis (https://www.voltpol.de/) von der Voltpol GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Voltpol GmbHKonstantin Tuludis, Lukas LinthoutE-Mail: info@voltpol.deWebseite: https://www.voltpol.de/Original-Content von: Voltpol GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172106/5685776