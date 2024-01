FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens haben am Freitag nach einer verhaltenen Analystenstimme zu den größten Verlierern im Dax gehört. Die Bank of America (Bofa) gab ihre Kaufempfehlung auf; Anleger nahmen nach einer Jahresendrally wie schon in den Tagen zuvor weiter Gewinne mit. Am Freitag sank der Siemens-Kurs bis zur Mittagszeit um 2,3 Prozent auf 158,70 Euro. Seit dem Rekordhoch, das er zu Jahresbeginn bei gut 171 Euro erreicht hatte, hat er nun um mehr als sieben Prozent nachgegeben.

Nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung im Vergleich zum europäischen Investitionsgütersektor sei es an der Zeit, Luft zu holen, schrieben die Analysten in ihrer Studie.

Die Siemens-Aktie hatte seit ihrem Tief vom Oktober etwa 43 Prozent an Wert gewonnen, während der Sektorindex Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services in der gleichen Zeit im Maximum rund 24 Prozent zugelegt hatte. Auch dieser gibt seit Jahresbeginn wieder nach.

Gemessen am operativen Ergebnis (Ebitda) werde die Siemens-Aktie erstmals binnen drei Jahren höher bewertet als der Sektor, hob Analyst Alexander Virgo in seiner Studie hervor. Er rechnet unter diesen Umständen mit einer Konsolidierung des Kurses. Dabei blickt er auch auf das Digital-Industries-Geschäft, in dem er mit Gegenwind für die Auftragslage rechnet. Außerdem habe die am Markt implizierte Bewertung der Sparte ein Rekordniveau erreicht./tih/mis