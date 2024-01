© Foto: J. David Ake/AP/dpa



Rekorddividenden in den USA: S&P 500-Unternehmen schütten im vergangenen Jahr 588 Milliarden US-Dollar aus. Gleichzeitig brechen die Aktienrückkäufe ein. Die Hintergründe. Gute Nachrichten für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger: US-Unternehmen haben im vergangenen Jahr Dividenden in Rekordhöhe ausgeschüttet, während gleichzeitig der S&P 500 auf ein Rekordhoch kletterte. Zuerst hatte der Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Im Jahr 2023 schütteten die S&P 500-Unternehmen insgesamt 588 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus - ein neuer Rekord. Das entspricht einem Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber 2022 und ist damit geringer als in den Jahren 2022 und 2021, in denen die …