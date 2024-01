© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Lennihan



Der langjährige Krypto-Kritiker Jim Cramer hat seine Haltung überraschend geändert und eine neue Wertschätzung für Bitcoin zum Ausdruck gebracht.In einem kürzlichen Auftritt in der CNBC-Sendung Squawk on the Street räumte Cramer ein, dass Warren Buffett und der verstorbene Charlie Munger blind für das Potenzial von Bitcoin waren. "Der verstorbene Charlie Munger, der bei so vielen Dingen so brillant war, war blind für dieses Thema", so Cramer. Er bezeichnete die Kryptowährung als "technologisches Wunderwerk", das nicht getötet werden könne, weil es hier sei, um zu bleiben. Er sagte, dass der Vermögenswert eine Realität ist, mit der sich viele auseinandersetzen müssen. Cramer galt früher als …