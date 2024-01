Der E-Autobauer Tesla macht in China gute Geschäfte. Nun muss die Firma von Elon Musk aber zahlreiche Modelle zurückrufen. Die zuständige chinesische Behörde rät zur Vorsicht. Tesla muss bei mehr als 1,6 Millionen Fahrzeugen in China nachjustieren. Die beiden Niederlassungen des E-Auto-Herstellers in Shanghai und Peking hätten dazu einen erforderlichen Plan eingereicht, teilte die chinesische Behörde für Marktregulierung am Freitag in Peking mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...