Erfahrener Tech-Vertriebsleiter wechselt zu Boomi, um die globale Vertriebsorganisation zu leiten und das schnelle Wachstum voranzutreiben

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute die Ernennung von Matt Heinz zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt, der für die Leitung der wachsenden globalen Vertriebsorganisation von Boomi und die Beschleunigung des Wachstums verantwortlich ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240105983900/de/

Seasoned tech sales executive joins Boomi to spearhead global sales organization and fuel rapid growth (Graphic: Business Wire)

"Wir bei Boomi gestalten die Zukunft als die führende Integrationslösung, die für einen transformativen Erfolg unerlässlich ist", sagte Steve Lucas, CEO von Boomi. "Unser erfahrenes Führungsteam, das aus erstklassigen Wachstumsunternehmen stammt, unterstreicht unsere Führungsrolle bei der Integration von Spitzenleistungen. Mit Matt in unseren Reihen, der unübertroffene globale Vertriebserfahrung und eine Leidenschaft für den Erfolg unserer Kunden mitbringt, sind wir in der Lage, unser Wachstum und unsere Innovation voranzutreiben."

Heinz bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Unternehmen durch hohes Wachstum mit. Zuletzt war er CRO von Amplitude, einer führenden digitalen Analyseplattform, wo er das Unternehmen zu einem Umsatzwachstum von über 400 führte, die Markteinführungsfunktion ausbaute und das Unternehmen 2021 durch ein Direct Listing an die Börse brachte. Vor seiner Tätigkeit bei Amplitude war Heinz acht Jahre lang als Vertriebsleiter bei Marketo tätig, wo er das Vertriebsgeschäft des Unternehmens aufbaute. Heinz war auch nach der Übernahme von Marketo durch Adobe im Jahr 2018 für die Umsatzentwicklung des Unternehmens in Nordamerika verantwortlich.

"Ich bin begeistert, dass ich in diesem entscheidenden Moment des Wachstums zu Boomi stoße", sagte Matt Heinz, Chief Revenue Officer bei Boomi. "Ich bin zutiefst beeindruckt von den innovativen Lösungen des Unternehmens, seinem talentierten Team und seinem unermüdlichen Einsatz für seine Kunden. Ich werde mich darauf konzentrieren, das Umsatzwachstum voranzutreiben, die Marktreichweite zu vergrößern und Kooperationsbeziehungen zu pflegen, um die Marktführerschaft von Boomi zu beschleunigen. Gemeinsam werden wir neue Möglichkeiten erschließen, den Wert für unsere Kunden zu steigern und neue Erfolgshöhen zu erreichen."

Als Pionier der Cloud-nativen Integrationsplattform als Service (iPaaS) verfügt Boomi über mehr als 20.000 Kunden weltweit, eine wachsende Community von mehr als 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von Partnern und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft, um nur einige zu nennen.

Über Boomi:

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu managen und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte boomi.com.

