Schwieriger Jahresstart für die BASF-Aktie. Seit dem 1. Januar hat der Titel rund 4,5 Prozent an Wert eingebüßt. Heute geht die Talfahrt weiter - und das obwohl zwei Analysten das Kursziel angehoben haben.Das Analyseunternehmen Jefferies hat seine Prognose für den Aktienkurs von BASF angepasst, indem es das Ziel von 39 auf 41 Euro erhöht hat, während die Bewertung als "Underperform" bestehen bleibt. Das neue Kursziel liegt noch immer rund 14 Prozent unter dem derzeitigen Niveau. Laut Jefferies-Analyst Chris Counihan, der in einem aktuellen Bericht am Freitag seine Einschätzungen darlegte, steht der Chemiekonzern vor einem schwierigen Jahresabschluss und einem ähnlich herausfordernden Beginn …