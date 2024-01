DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Januar (2. KW)

=== M O N T A G, 8. Januar 2024 *** 08:00 DE/Auftragseingang November *** 08:00 DE/Handelsbilanz November *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ao HV 10:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Pk zum Thema "Wie weiter im neuen Jahr? IMK analysiert wirtschaftspolitische Herausforderungen 2024" 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK 13:00 DE/Bündnis Sahra Wagenknecht, Pk zur Gründung der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit", Berlin 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Luxemburgs Premier Frieden, Pk nach Gesprächen, Berlin 23:59 BEL/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Treffen mit Vertretern der Europäischen Kommission und der belgischen Regierung, Brüssel - Börsenfeiertag Japan, Russland D I E N S T A G, 9. Januar 2024 07:25 CH/CH Schweizerische Nationalbank (SNB), CH Schweizerische Nationalbank (SNB), vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember *** 08:30 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2023 10:00 DE/Agora Energiewende, Pk zur Bilanz des Energiejahres 2023 und Ausblick auf 2024 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Handelsbilanz November M I T T W O C H, 10. Januar 2024 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion November *** 09:00 SP/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Investorentag 10:00 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Online-Pressekonferenz "Konjunktureller Jahresausblick der Bitkom-Branche" 10:00 DE/Bündnis aus Gewerkschaften, Schienen- und Fahrradverbände, Pk zu "Verkehrswende braucht Zeitenwende" 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Pressekonferenz Großhandel, Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - Auktion neuer Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2034 im Volumen von 5 Mrd EUR D O N N E R S T A G, 11. Januar 2024 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Kassenstatistik der öffentlichen Haushalte 1Q - 3Q 10:30 DE/Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Andreae, Pressegespräch zum Jahresauftakt 10:40 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Inbetriebnahme eines neuen Instandhaltungswerkes der Deutschen Bahn für ICE-Züge, Cottbus 13:00 DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Öffentliche Anhörung zum Bundeshaushalt 2024, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember F R E I T A G, 12. Januar 2024 *** 08:00 GB/BIP November *** 08:00 GB/Handelsbilanz November *** 08:00 GB/Industrieproduktion November 08:00 DE/Inlandstourismus November 08:00 DE/Insolvenzen Oktober und Trendindikator für Dezember 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Oktober *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Gj 11:30 DE/Regierungs-PK *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Jahresergebnis 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Jahresergebnis *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q 12:45 DE/CDU-Generalsekretär Linnemann, Eingangsstatement zur Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes, Heidelberg *** 14:00 US/Citigroup Inc, Jahresergebnis *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2024 09:03 ET (14:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.