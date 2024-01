© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die Zahl der Beschäftigten in den USA ist im Dezember um 216.000 gestiegen und damit deutlich stärker als erwartet. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Der US-Arbeitsmarkt hat das vergangene Jahr in robuster Verfassung abgeschlossen, da das Tempo der Neueinstellungen stärker als erwartet war, wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte. Der Arbeitsmarktbericht für Dezember zeigte, dass Arbeitgeber in den USA 216.000 neue Stellen schufen, während die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent verharrte. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Beschäftigtenzahl um 170.000 und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent gerechnet, berichtet CNBC. Die …