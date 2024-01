Nach einer Dekade leidenschaftlicher Arbeit von Fans ist es nun so weit: Daggerfall Unity, die vollständige Überarbeitung von Bethesdas legendärem Spiel, steht endlich in der Version 1.0 bereit. Ein Fan-Projekt hat nach zehnjähriger Entwicklungszeit eine komplette Überarbeitung von Bethesdas legendärem Spiel The Elder Scrolls 2: Daggerfall abgeschlossen, das als Daggerfall Unity bekannt ist.AnzeigeAnzeige Dieses Vorhaben hat das 27 Jahre alte Spiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...