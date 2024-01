BASEL (dpa-AFX) - Novartis hat in den USA von der Gesundheitsbehörde FDA eine weitere Zulassung zur Produktion der Radioligandentherapie Pluvicto erhalten. Am Standort in Indianapolis sollen auf einer 70 000 Quadratmeter großen, modernen Anlage künftig Pluvicto-Dosen herstellt werden, wie der schweizerische Pharmakonzern am Freitag mitteilte

Pluvicto wird zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt und in den Plänen von Novartis ist eine deutliche Ausweitung der Produktion dieser Therapie festgeschrieben, um die weltweit große Nachfrage befriedigen zu können. Die Anlage im Bundesstaat Indiana sei die zweite in den USA und es wird auch in Italien und Spanien produziert. Zudem seien Anlagen in Japan und China in Planung, hieß es.

Im Jahr 2024 und darüber hinaus will Novartis den Plänen zufolge die Produktionskapazitäten von Pluvicto auf bis zu 250 000 Dosen jährlich erhöhen. Die Therapie hat Blockbuster-Potenzial. Allein im dritten Quartal hat Novartis mit dem Verkauf von Pluvicto einen Umsatz von knapp 260 Millionen US-Dollar generiert./mk/cf/AWP/he