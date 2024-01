Goldpreis nach NFPs im Plus - US-Inflationsdaten im Blickpunkt

Nach Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts zeigen sich Goldanleger optimistisch. Auch in der ersten Handelswoche des neuen Jahres kann sich der Goldpreis (Kassa) weiterhin oberhalb der psychologisch bedeutenden 2.000er-Marke behaupten. Mittlerweile dürften sich Anleger zudem für die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in der kommenden Woche warmlaufen. US-Arbeitsmarkt zeigt sich robuster als gedacht - Arbeitslosequote bleibt bei 5,8 Prozent Besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten haben Anleger am Freitagnachmittag umgetrieben. Außerhalb der Landwirtschaft wurden in den Vereinigten Staaten insgesamt 216.000 neue Stellen kreiert und damit deutlich mehr als im Vorfeld erwartet (170.000) sowie ebenfalls mehr als die im Vormonat revidierten 173.000 Einheiten.

Die Arbeitslosenquote notierte mit 5,8 Prozent jedoch so hoch wie im Monat zuvor. Fachleute hatten im Vorfeld mit einem Anstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent gerechnet.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.