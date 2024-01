Der Video-Workshop mit Stefan Klotter: Das kleine Einmaleins der Charttechnik! Jetzt mehr erfahren: https://tinyurl.com/4bbazdwr Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, gibt im wO-Interview einen optimistischen Ausblick für die Börsen in 2024. Mitte des Jahres dürften sowohl EZB und Fed die Zinsen senken, meint die Ökonomin. Das wiederum sollte die Konjunktur unterstützen. Mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen 2024 erläutert sie das Risiko bezüglich möglicher europafeindlicher Maßnahmen im Falle einer Wiederwahl von Donald Trump. Für europäische Märkte ist sie besonders zuversichtlich und sieht eine mögliche Steigerung des DAX auf 17.500 Punkte. In globaler Perspektive erwartet sie ein Wachstum in allen Regionen, einschließlich der Schwellenländer, die von den US-Zinssenkungen profitieren könnten. Die komplette Einschätzung jetzt im Video ansehen!