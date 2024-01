Berlin - Ein Jahr nach der Wohngeldreform ist allein in Berlin die Zahl der Empfänger der Leistung um 72 Prozent gestiegen. Das sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).



"72 Prozent mehr Menschen beziehen Wohngeld als vor der Reform und die Anzahl derer, die über 200 Euro monatliche Wohnunterstützung bekommen, hat sich mehr als verdoppelt", so die SPD-Politikerin. Abschließende Zahlen für ganz Deutschland lägen erst Ende des Jahres vor, aber allein die Zahlen aus der Bundeshauptstadt seien "bemerkenswert", erklärte Geywitz. "Nicht nur deshalb ist die Wohngeldreform eine echte Erfolgsgeschichte." Das Bauministerium geht davon aus, dass nach der Reform rund 2 Millionen Haushalte in Deutschland mit etwa 4,5 Millionen Menschen Wohngeld beziehen. Für sie sei die Reform ein echter Mehrwert, sagte Geywitz. "Für Haushalte, die schon 2022 Wohngeld bezogen haben ist das Wohngeld im Schnitt auf über 350 Euro pro Haushalt gestiegen, und viele Menschen beziehen seit Januar 2023 erstmalig Wohngeld", so die Ministerin. "In Zeiten angespannter Wohnungsmärkte ist das Wohngeld eine schnell wirksame Hilfe", sagte Geywitz, die sich zudem gegen Kritik wehrte, dass sich Mehrarbeit für Bezieher kaum lohne, da vom hinzuverdienten Geld kaum etwas übrig bleibe. Man habe immer darauf geachtet, dass die Erwerbsanreize beim Wohngeld groß seien. "Wer mehr arbeitet, verdient auch deutlich mehr."