Bitcoin Kurs: Countdown bis zur SEC-Entscheidung - Anleger lechzen nach ETF-Zulassung

Anleger fiebern zusehends einer Entscheidung durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde SEC entgegen. In diesem Kontext könnte in den kommenden Tagen die Volatilität ausgeprägt ausfallen. Mit rund 43.700 Dollar müssen Anleger für eine Bitcoin-Einheit am Samstag rund ein halbes Prozent weniger im Vergleich zum Vortag auf den Tisch legen. Unternehmen nehmen wichtige Hürde - Hoffen auf Zulassung in nächster Woche Den Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters zufolge hätten Unternehmen, welche börsengehandelte Bitcoin-Spot-Fonds auflegen wollen, in dieser Woche eine große Hürde auf dem Weg zur Zustimmung der US-Aufsichtsbehörden in den kommenden Tagen genommen, heißt es. Demnach seien am Freitag endgültige Formulierungsänderungen eingereicht worden, welche in der kommenden Woche zum ersten Mal zu einer Zulassung eines Bitcoin-Spot-Fonds auf US-amerikanischen Grund und Boden führen könnten.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

