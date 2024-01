Dogecoin fällt um mehr als 10 % - Verliert der Meme Coin seinen Platz in den Top 10?

Das neue Jahr startet auf jeden Fall schlechter als das vorige geendet hat. Dabei sagt eine alte Börsenweisheit, dass das Handelsjahr so wird, wie die ersten 5 Tage. Steigen die Kurse in den ersten 5 Tagen, kommt es in der Mehrheit der Fälle auch im Laufe des restlichen Jahres zu steigenden Kursen und umgekehrt genauso. Ob sich das aber auch auf Kryptowährungen ummünzen lässt, ist fraglich. Zumindest in diesem Jahr. Zwar hat der Bitcoin-Kurs heuer schon höhere Preise gesehen und kommt noch nicht so richtig in die Gänge, wodurch auch die meisten Altcoins verlieren, für das restliche Jahr werden aber neue Höchststände erwartet. Bei Dogecoin gibt es dagegen weniger Grund zur Freude. Allein in den letzten 7 Tagen ist der Kurs um mehr als 10 % gefallen. Damit könnte der Coin auch heuer wieder nach und nach an Bedeutung verlieren.

Fällt DOGE aus den Top 10?

Nach den Verlusten der letzten 7 Tage notiert der erfolgreichste Meme Coin aktuell bei 0,080 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt dabei noch bei 11,4 Milliarden Dollar, womit DOGE Platz 10 im Krypto-Ranking der größten Coins belegt. Auf Platz 11 kommt Tron (TRX) mit einer Bewertung von 9,1 Milliarden Dollar. Damit hat DOGE zwar noch einen ordentlichen Vorsprung, allerdings braucht es nicht mehr viele Wochen wie diese, damit der Meme Coin aus den Top 10 fällt. Immerhin hat Tron in der letzten Woche nur 2 % verloren, während es bei DOGE mehr als 10 % waren.

(DOGE Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Auf 30-Tages-Sicht wird die Entwicklung sogar noch deutlicher. Hier hat DOGE mehr als 17 % verloren, während Tron mit einem Minus von 0,16 beinahe unverändert ist. Damit bestätigt sich auch das Bild, das sich schon während des gesamten letzten Jahres gezeigt hat. Dogecoin hat mit der starken Performance der meisten anderen Top Coins nicht mithalten können. Während DOGE in den letzten 12 Monaten gerade einmal 11 % zugelegt hat, hat Tron seinen Wert fast verdoppelt und Investoren ein Plus von 98 % eingebracht.

(TRX Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarketcap)

Anleger haben bei DOGE inzwischen schon lange darauf gehofft, dass der Milliardär Elon Musk nochmal was unternehmen wird, um den Kurs zumindest wieder in die Nähe seines Allzeithochs zu bringen. Aktuell notiert der Meme Coin rund 90 % unter dem ATH. Die letzte Hoffnung war, dass durch die Übernahme von X und den Umbau zur All in One-Plattform DOGE als Zahlungsmittel integriert wird. Zuletzt hat sich Musk aber eher zurückhaltend dazu geäußert und keine Anzeichen gemacht, als hätte er große Pläne für DOGE auf X.

Ob es sich also noch lohnt, den Coin im Portfolio zu haben, ist fraglich. Die Chancen, dass Dogecoin am Ende des Jahres nicht mehr zu den 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehört, sind hoch. Der Hype um Meme Coins vergeht genauso schnell wie er kommt und mit BONK und PEPE haben schon im letzten Jahr einige Token gezeigt, dass es sich lohnen kann, sich nach dem nächsten Coin umzusehen, der explodiert. Derzeit zeichnet sich vor allem Meme Kombat als potenzieller Kandidat dafür ab.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Ist Meme Kombat die bessere Wahl als DOGE?

Während Anleger bei Dogecoin auch heuer wahrscheinlich nur einen Teil ihrer Verluste der letzten Jahre kompensieren können, wenn sie schon länger investiert sind, wird bei Meme Kombat eine Kursexplosion erwartet. Meme Kombat kommt mit einem Konzept, welches es so bisher noch nicht gibt, wobei die erfolgreichsten Meme Coins wie DOGE und SHIB in einer Battle-Arena gegeneinander antreten können. Durch KI-Tools erwachen die Figuren dieser Coins zum Leben, wobei die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann.

(Kämpfer wählen - Quelle: Meme Kombat)

Dadurch kann Meme Kombat von der Reichweite von PEPE, BONK, DOGE, FLOKI und vielen weiteren erfolgreichen Coins profitieren, die zusammen bereits Millionen von Followern haben. Dass die Idee funktioniert und so auch die Popularität von Meme Kombat schnell steigen kann, zeigt die Tatsache, dass der X-Account bereits mehr als 15.000 Follower hat und der Vorverkauf des $MK-Tokens schon über 6 Millionen Dollar eingebracht hat. Investoren sind offenbar davon überzeugt, dass hier der nächste Meme Coin kommt, mit dem sie ihr Kapital vervielfachen können.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

$6.1 million has been passed in the $MK presale



Where do you think we'll end by the time Monday comes around? pic.twitter.com/uxJmXb3s1Y - Meme Kombat (@Meme_Kombat) January 6, 2024

$MK, der native Token der Plattform, kommt mit einer Staking-Funktion, die Anlegern eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token einbringt. Die APY variiert dabei mit der Größe des Staking Pools und liegt aktuell noch bei 152 %. Schon während des Presales wurden 78 % der Token in den Staking Pool eingezahlt, wodurch potenziellem Verkaufsdruck beim Handelsstart an den Kryptobörsen entgegengewirkt wird. Das macht eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher.

Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, weshalb dieser schon bald enden dürfte, sodass Meme Kombat schon bald an den Kryptobörsen gelistet werden dürfte und frühen Käufern eine Rendite einbringen könnte, die es bei DOGE heuer wahrscheinlich nicht mehr zu sehen geben wird.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $MK im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.