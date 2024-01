2024 könnte laut Experten das wichtigste Jahr in der Bitcoin-Geschichte werden

Bitcoin ist gerade einmal 15 Jahre alt und hat jetzt schon das Potenzial, das Finanzsystem umzukrempeln. Langsam aber sicher sehen immer mehr Menschen, dass es sich dabei eben doch um mehr handelt als um Geld, das im Internet für kriminelle Machenschaften genutzt werden kann. Zweifelsohne gibt es immer noch viel zu tun und der Fall Binance hat erst kürzlich wieder gezeigt, dass Kryptowährungen leider auch immer noch häufig verwendet werden, um Terrorgruppen und andere kriminelle Vereinigungen zu finanzieren. Die Anonymität, die mit den digitalen Währungen einhergeht, ist eben Fluch und Segen zugleich. Dennoch kommen die Coins nun auch langsam im Mainstream an. Dazu sollen vor allem die Bitcoin-ETFs in den USA schon bald beitragen. Bedeutet das, dass 2024 das wichtigste Jahr der Bitcoin-Geschichte werden könnte?

Halving und ETFs

Das Bitcoin-Halving findet in etwa alle 4 Jahre statt. Genauer gesagt, nach jedem 210.000. Block, der an die Blockchain angehängt wird. Da es in etwa 10 Minuten dauert, einen Block zu bestätigen, ergibt sich daraus der 4-Jahres-Zyklus. Bisher hat jedes Halving einen Kursanstieg nach sich gezogen, bei dem der Wert um ein Vielfaches gestiegen ist. Auch heuer im April steht wieder ein Halving bevor.

Außerdem sollen in diesem Jahr auch die Spot Bitcoin ETFs in den USA von der SEC genehmigt werden. Ein Ereignis, auf das man ebenfalls schon seit Jahren hofft. Wenn nun nichts mehr schiefgeht, kommt es in der nächsten Woche zur Genehmigung der börsengehandelten Fonds. Unternehmen wie BlackRock - der größte Vermögensverwalter der Welt - haben Anträge gestellt, um die ETFs auf den Markt zu bringen. Kommt es tatsächlich zur Zulassung, könnte das die öffentliche Wahrnehmung von Kryptowährungen beeinflussen und das Vertrauen in den digitalen Währungsmarkt stärken. Deshalb gehen auch immer mehr Experten davon aus, dass heuer das wichtigste Jahr überhaupt für Bitcoin wird.

Auch der Milliardär Chamath Palihapitiya geht aus den oben genannten Gründen davon aus, dass 2024 alles ändern und Bitcoin in den Mainstream bringen könnte. Der Analyst PlanB, der hinter dem Stock-to-Flow-Modell steckt und auf X mehr als 1,9 Millionen Follower hat, geht davon aus, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr bereits auf 100.000 Dollar steigen kann - im nächsten Jahr sogar auf 532.000 Dollar.

Prognosen wie diese sind zwar noch immer keine Garantie für steigende Kurse, zeigen aber dennoch, dass sich die Mehrheit der Experten einig ist, dass heuer das bisher wichtigste Jahr für Kryptowährungen werden könnte. In diesem bullischen Umfeld dürften auch wieder zahlreiche neue Coins auf den Markt kommen, die Renditen von tausenden Prozent einbringen können, wie es bisher in jedem Krypto-Bullrun der Fall war. Derzeit zeichnet sich vor allem Bitcoin Minetrix als so ein Projekt ab.

Mit Bitcoin Minetrix höhere Renditen als bei Bitcoin erzielen?

Selbst wenn die optimistischsten Prognosen für Bitcoin eintreten würden, würde das eine Rendite von etwas mehr als 1.000 % bedeuten. Das ist natürlich eine beeindruckende Leistung, passiert am Kryptomarkt bei kleineren Coins aber beinahe täglich. Vor allem Projekte mit einem realen Nutzen können, wenn sie sich durchsetzen, ihren Wert im Bullrun schnell um ein Vielfaches steigern - auch weit mehr als das 10-fache. Bitcoin Minetrix könnte mit seinem einzigartigen Stake to Mine-Konzept so ein Coin sein.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Durch den Stake to Mine-Ansatz wird es möglich, Bitcoin zu schürfen, ohne dabei in die Hardware investieren zu müssen, die dafür nötig ist. Anleger können ihre $BTCMTX-Token staken und erhalten dafür als Belohnung ein Guthaben, das für das Cloud Mining verwendet werden kann. Dabei wird die Rechenleistung von einem Cloud-Anbieter angemietet, ohne dass Investoren zusätzliches Geld an diese überweisen müssen. Das Risiko, das üblicherweise mit dem Cloud Mining einhergeht, wird dadurch ausgeschlossen.

Investoren sind von der Idee begeistert, den Mining-Markt wieder für alle zugänglich zu machen und haben im Presale bereits Token im Wert von mehr als 7,7 Millionen Dollar gekauft. Experten, die auf den Coin aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass sich der Kurs schon kurz nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen vervielfachen könnte, wenn sich das Stake to Mine-Konzept durchsetzt und Bitcoin Minetrix die Mining-Industrie umkrempelt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.



