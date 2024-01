Unterföhring (ots) -7. Januar 2024. Voll auf die 180! Satte 5,17 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) fiebern am Samstagabend auf ProSieben bei der "Promi-Darts-WM" mit und verfolgen den Weg von Eko Fresh und dem deutschen Darts-Profi Ricardo Pietreczko zum Weltmeistertitel. Mit sehr guten 12,7 Prozent Marktanteil überzeugt das Live-Spektakel in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.).Im Finale bezwingt das Duo Fresh/Pietreczko Gerwyn Price mit Verona Pooth. Zuvor haben sie den amtierenden Weltmeister Luke Humphries mit Jürgen Milski, Vorjahressieger Michael van Gerwen mit Knossi, Peter Wright mit Chris Tall und Michael Smith mit Andrea Kaiser auf die Plätze verwiesen.Eko Fresh nach dem Titelgewinn: "Ich bin total geflasht! Ich habe mir gar keine Chancen ausgerechnet. Aber als ich gemerkt habe, wie gut Ricardo ist, da hatte ich einen Verdacht - das kann wirklich klappen. Und es hat wirklich geklappt." Profi Ricardo "Pikachu" Pietreczko lobt das Publikum und die Stimmung im Saal: "Das Publikum war gut drauf! Gerade auch mit den 'Pikachu'-Rufen - das war natürlich sehr, sehr geil!"Bildmaterial aus der Show steht ab sofort auf www.presse.prosieben.de zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 07.01.2024 (vorläufig gewichtet)Hashtag zur Show: PromiDartsPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5686375