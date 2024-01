Anteilseignern von Build Your Dreams dürfte zuletzt das Lachen vergangen sein. Immerhin verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 3,37 Prozent. An drei der vier Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursrückgängen aus dem Handel. Dabei erlitt Build Your Dreams insbesondere am Dienstag mit einem Minus von 2,99 Prozent einen Schlag ins Kontor. Wie geht es nun weiter? Obwohl die vergangene Woche keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...