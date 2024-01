Die Kursentwicklung von Lanxess trieb den Aktionären zuletzt vermutlich Tränen in die Augen. Denn die Notierungen büßen im Vergleich zur Vorwoche 3,79 Prozent ein. ein der vier Sitzungen beendete die Aktie im roten Bereich. Am Mittwoch erwischte Lanxess dabei mit einem Minus von 4,10 Prozent einen rabenschwarzen Tag. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht. Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Lanxess rutscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...